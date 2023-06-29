Politico: решение о продлении полномочий генсека НАТО оформят на следующей неделе

По данным газеты, Йенс Столтенберг останется на посту главы альянса еще на год

ТАСС, 29 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на посту главы альянса еще на год, соответствующее решение будет формализовано на следующей неделе. Об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Американский чиновник сказал Politico, что продление полномочий Столтенберга является уже "решенным вопросом". Высокопоставленный дипломат из Западной Европы подтвердил это, добавив, что все будет оформлено на следующей неделе, пишет газета.

Ранее газета The Times сообщила, что в преддверии открывающегося 11 июля саммита НАТО в Вильнюсе страны альянса не смогли согласовать кандидатуру нового генсека, в связи с чем ожидается новое продление срока полномочий Столтенберга.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила 12 февраля агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре. Как отмечает агентство, он продлевал его уже трижды и занимает пост генсека почти девять лет. 20 февраля Столтенберг в интервью телеканалу CNN подтвердил, что намерен покинуть свой пост осенью.