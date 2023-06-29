Украина рассчитывает начать переговоры о членстве в ЕС в ближайшие полгода

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что прогресс страны в выполнении рекомендаций Еврокомиссии следует зафиксировать

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Украины рассчитывают начать переговоры о вступлении в Европейский союз в ближайших полгода. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед лидерами стран ЕС, которые принимали участие в заседании Европейского совета в Брюсселе.

Зеленский отметил, что в субботу в Киев прибудет премьер-министр Испании Педро Санчес, а представляемое им государство с 1 июля будет председательствовать в ЕС в течение полугода. "Это очень много говорит о том, как важны для нашей Европы будут эти полгода. Это историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе", - заявил Зеленский, текст речи которого опубликован на сайте президента Украины.

"Мы готовы к началу переговоров о членстве, и наш прогресс в выполнении рекомендаций Еврокомиссии следует зафиксировать. Украина настроена как можно быстрее подготовиться к началу переговоров о членстве, и мы это сделаем", - сказал Зеленский. Он добавил, что, по его мнению, Европа "немыслима без Украины".

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС. 23 июня главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в сообщество. Сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС еще не определены. Согласно оценке Еврокомиссии, Украина пока выполнила лишь два из семи требований, необходимых для этого. Доклад Еврокомиссии о ходе этого процесса должен быть представлен в октябре.