Алжир осудил акцию с сожжением Корана в центре Стокгольма

Алжир призвал "продвигать ценности терпимости, диалога и сосуществования, отвергать экстремизм и предотвращать любые посягательства на религии"

ТАСС, 29 июня. Власти Алжира решительно осуждают акцию публичного сожжения Корана - священной книги мусульман - возле мечети в Швеции во время праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов). Об этом говорится в обнародованном в четверг коммюнике МИД североафриканской страны.

"Алжир подтверждает свое полное неприятие этого провокационного инцидента, совершенного в первый день праздника Ид аль-Адха, и настаивает на том, что эти отвратительные и повторяющиеся действия могут спровоцировать злость среди мусульман, поскольку подрывают ценности свободы", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Алжир призвал "продвигать ценности терпимости, диалога и сосуществования, отвергать экстремизм и предотвращать любые посягательства на религии".

Акция в центре Стокгольма прошла с разрешения полиции Швеции в среду на площади Медборъярплатсен. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников.