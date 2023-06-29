Сенат Франции одобрил законопроект о военном планировании на €413 млрд

В голосовании участвовали 343 сенатора

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Франции в четверг одобрил законопроект о военном планировании, который предусматривает выделение €413 млрд на военные расходы.

"Сенат принял с поправками законопроект о военном планировании на 2024-2030 годы", - говорится в сообщении на странице Сената в Twitter.

Всего в голосовании участвовали 343 сенатора. За законопроект проголосовали 314 парламентариев, против - 17.

В начале июня проект без поправок одобрило Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции. По данным агентства AFP, 6 июля депутаты и сенаторы попытаются согласовать компромиссный вариант на заседании совместной комиссии. Правительство Франции рассчитывает, что законопроект будет окончательно принят до 14 июля.

Авторы документа, предусматривающего выделение €413 млрд на военные расходы, в частности, предложили заложить до 2030 года €16 млрд на пополнение запаса боеприпасов, €5 млрд на закупку беспилотников, €5 млрд на работу разведки, €2 млрд на модернизацию воздушно-космических сил.

Кроме этого, законопроект предусматривает продление программы производства истребителей Rafale. С 2027 года в течение трех лет планируется производство 42 истребителей. Правительство также предполагает увеличить за этот период производство боевых разведывательных машин Jaguar до 238 единиц и нарастить численность бронетранспортеров Griffon до 1 437 единиц.

Предыдущий закон о военном планировании, рассчитанный на период 2009-2025 годов, предполагал выделение €295 млрд на расходы в области обороны.