29 июня, 17:34

Премьер Грузии выступил за открытие прямых авиарейсов с США

Ираклий Гарибашвили считает, что это будет способствовать привлечению американского капитала и сближению народов двух стран

ТБИЛИСИ, 29 июня. /ТАСС/. Открытие прямых авиарейсов между Грузией и США будет способствовать привлечению американского капитала и сближению народов двух стран. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на приеме в посольстве США по случаю Дня независимости Соединенных Штатов.

"Мы с нетерпеньем ждем открытия новых возможностей для нашего бизнеса, поддерживаем приток американского капитала и товарооборот между нашими странами. Уверен, что прямые авиарейсы между нашими странами, безусловно, сыграют важную роль для достижения этих целей, и еще больше сблизят наши нации", - отметил премьер.

Гарибашвили также поблагодарил правительство США за поддержку в строительстве независимых институтов в Грузии и в укреплении экономики страны. Глава правительства также выразил слова благодарности послу США Келли Дегнан, чей срок дипломатической службы в Тбилиси подходит к концу, за усилия в укреплении партнерских связей между двумя странами.

Авиарейсы между Грузией и США осуществляются транзитом через европейские страны. О необходимости запуска прямых авиарейсов ранее говорил также экс-премьер Мамука Бахтадзе. 

Теги:
СШАГрузияГарибашвили, Ираклий
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