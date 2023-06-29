Лидер турецкой партии "Родина" намерен добиваться признания Абхазии Турцией

Догу Перинчек также отметил важность развития диалога между Абхазией и Северным Кипром

СУХУМ, 29 июня. /ТАСС/. Председатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек на встрече с министром иностранных дел Абхазии Иналом Ардзинбой заявил о намерении добиваться признания Абхазии со стороны Турции, сообщила пресс-служба МИД Абхазии в четверг.

Ардзинба находится в Турции, где провел несколько встреч с абхазской диаспорой, а также посетил посольство России.

"Наша главная общая цель - это признание государственного суверенитета Абхазии со стороны Турции. Уверяю вас, мы добьемся этого в самое ближайшее время общими усилиями", - приводятся слова Перинчека в сообщении. Лидер партии "Родина" также отметил важность развития диалога между Республикой Абхазия и Северным Кипром. "Перинчек особо подчеркнул, что 90% граждан Турции поддерживают внешнеполитический курс Российской Федерации. Ардзинба отметил, что специальная военная операция является шагом к формированию новой, более справедливой системы международных отношений", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы МИД, Ардзинба посетил посольство России в Турции и обсудил с послом Алексеем Ерховым реализацию совместных проектов в рамках механизма координации внешнеполитической деятельности между двумя странами. В ходе совещания в офисе полномочного представителя Абхазии в Турции Ибрахима Авидзбы глава МИД подчеркнул важность активизации работы с соотечественниками в Турции, расширения международных контактов Абхазии с участием российских коллег, а также интенсификации информационной политики.

Ардзинба во время пребывания в Турции почтил память Андрея Карлова, который работал послом России в Турции с 2013 и погиб в результате террористического акта в 2016 году. Он также почтил память основателя, первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

В Турции проживает самая многочисленная абхазская диаспора - потомки насильственно переселенных в результате Кавказской войны 19 века абхазов. По разным данным, в Турции проживает более 500 тыс. абхазов, а в самой Абхазии - 125 тыс. человек.