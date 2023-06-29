В Великобритании заявили, что НАТО не собирается расширяться в Индо-Тихоокеанском регионе

Дэвид Куорри при этом подчеркнул, что альянс намерен углубить свое сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. НАТО не собирается принимать в свой состав государства Индо-Тихоокеанского региона и продолжит оставаться евроатлантическим альянсом. Об этом в четверг сообщил постоянный представитель Великобритании при НАТО Дэвид Куорри.

"Мы смотрим на все более сложную глобальную ситуацию в области безопасности. НАТО - это евроатлантический альянс, он останется таковым. Мы не пытаемся перенести НАТО в Индо-Тихоокеанский регион", - сказал дипломат, выступая на мероприятии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований в онлайн-формате. Вместе с тем он добавил, что НАТО должна быть готова к угрозам, которые исходят из других регионов.

Куорри подчеркнул, что в связи с этим альянс намерен углубить свое сотрудничество с Японией, Республикой Корея, Австралией и Новой Зеландией. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио. В 2022 году премьер-министр Японии Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО.

Куорри также отметил, что в НАТО ведутся дискуссии о том, какую роль блок мог бы сыграть в "поддержке партнеров в Африке", в том числе в регионе Сахель, и на Ближнем Востоке. Дипломат высказал мнение, что НАТО следует помогать "выстраивать демократические, подотчетные и способные силы безопасности" в различных частях Глобального Юга на фоне активности ЧВК "Вагнер" в упомянутых регионах.