Херш указал на укрепление позиций руководства России на фоне попытки мятежа

Американский журналист заявил, что разведка США еще в январе считала неизбежным конфликт с ЧВК "Вагнер"

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Разведка США считает, что президент РФ Владимир Путин оказался в более сильной позиции на фоне событий вокруг ЧВК "Вагнер". Такую оценку привел в своей статье американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источник.

По его словам, американская разведка еще в январе считала неизбежным конфликт между ЧВК "Вагнер" и военным руководством РФ. Источник журналиста отмечает, что бойцы ЧВК были полезны при наступательных операциях, однако затем российские силы перешли к обороне. При этом основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "отказался принять изменения и продолжил наступление" в районе Артемовска (украинское название - Бахмут). По оценкам разведки США, военное руководство в свою очередь "позволило ему израсходовать резервы живой силы и оружия".

"Путин полностью поддержал армию, которая дала Пригожину выставить себя дураком и бесславно исчезнуть", - отметил источник журналиста, подчеркнув, что этого удалось добиться "без дополнительных военных усилий" и "не провоцируя политического противостояния". "Довольно умный ход", - приводит Херш слова источника, который отметил, что "Путин сейчас оказался в куда более сильной позиции".