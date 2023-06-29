Госдеп считает, что присутствие ЧВК "Вагнер" не поспособствует стабильности в Белоруссии

Глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер при этом отметил, что не обладает информацией о местонахождении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и других представителей этой группы

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Госдепартамент считает, что присутствие ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, как и в других странах, не будет способствовать стабильности. Об этом заявил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, отвечая на вопрос о влиянии присутствия ЧВК "Вагнер" в Белоруссии на ситуацию в стране и регионе.

"Как я говорил раньше, решение пригласить "Вагнер" в Белоруссию стало еще одним знаком, что режим [президента РФ Александра] Лукашенко отдает приоритет интересам [президента РФ] Владимира Путина перед интересами своего народа. Присутствие "Вагнера" никогда не способствовало стабильности, где бы они ни были", - сказал он.

"Мы продолжим призывать страны не приглашать к себе ЧВК "Вагнер" и будем предпринимать действия, чтобы привлечь "Вагнер" к ответственности", - добавил Миллер.

Представитель Госдепартамента при этом отметил, что не обладает информацией о местонахождении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и других представителей этой группы.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны такую информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.

Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. Во вторник в центре общественных связей ФСБ сообщили, что уголовное дело было прекращено. Позднее Лукашенко сообщил, что он предложил Пригожину одну из заброшенных частей в Белоруссии для размещения лагеря "Вагнера". Также он пообещал ему полную безопасность и вывод сил ЧВК в Белоруссию.