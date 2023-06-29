Байден раскритиковал решение Верховного суда убрать расовый подход при приеме в вузы

Президент США заявил, что "это ненормальный суд"

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден подверг резкой критике Верховный суд США после его решения об отмене программы, благодаря которой предпочтение при приеме в вузы отдавалось представителям расовых меньшинств, особенно темнокожим и гражданам, имеющим латиноамериканские корни. Глава государства в связи с этим выступил в Белом доме перед журналистами.

Отвечая на вопрос об отношении к Верховному суду, Байден заявил: "Это ненормальный суд".

"Дискриминация продолжает сохраняться в Америке", - повторил дважды президент, выразив решительный протест в связи с постановлением судебной инстанции.

"Я категорически, категорически не согласен с решением суда", - сказал американский лидер. По его словам, многие люди ошибочно полагают, что эта программа "позволяет зачислять в вузы неподходящих абитуриентов". "Прием в вузы происходит не так", - сказал он, объяснив, что каждый абитуриент должен соответствовать определенным стандартам для поступления в учебное заведение, и только потом учитываются другие факторы, такие как цвет кожи.

В четверг в связи с принятым постановлением председатель Верховного суда Джон Робертс отметил, что слишком долго вузы "ошибочно приходили к выводу, что определяющим критерием при определении личности человека являются не преодоленные им трудности, приобретенные навыки или выученные уроки, а цвет его кожи". Судебная инстанция рассматривала дело о приеме учащихся в Гарвард и Университет Северной Каролины. Абитуриенты и их родители обратились в суд в связи с тем, что, по их мнению, устоявшиеся процессы по приему в эти вузы, в рамках которых предпочтение отдается представителям расовых меньшинств, "дискриминируют белое население".

Это решение радикально изменит процесс приема студентов учебными заведениями, считают американские эксперты. По их оценкам, постановление, вероятно, приведет к резкому падению числа темнокожих студентов, а также учащихся, имеющих латиноамериканские корни. Некоторым вузам страны ранее уже пришлось отказаться от такой программы, в том числе Мичиганскому университету, где после соответствующего запрета властей штата существенно сократилось число темнокожих студентов.