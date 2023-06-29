Госдеп: США четко дали понять, что не перебросят войска на Украину

В ведомстве при этом отметили, что НАТО продемонстрирует "ощутимую поддержку" Киева на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. США не намерены перебрасывать войска на Украину, Вашингтон четко дал это понять. С таким заявлением выступил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Ему был задан вопрос относительно высказывания бывшего генерального секретаря НАТО (2009-2014) Андерса Фога Расмуссена, который заявил, что несколько стран НАТО могут "в индивидуальном порядке" ввести войска на Украину. У Миллера спросили, поддержат ли США такой ход со стороны своих союзников по Североатлантическому альянсу.

"Подчеркиваю, что президент [США Джо Байден] четко дал понять, что войска США не будут переброшены на Украину", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства. При этом он подчеркнул, что НАТО продемонстрирует "ощутимую поддержку" Украины на саммите альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

7 июня газета The Guardian процитировала Расмуссена, который заявил, что несколько стран НАТО могут ввести войска на Украину "в индивидуальном порядке". По его мнению, если Киев ничего не получит на саммите НАТО в Вильнюсе, то свои силы на Украине могут разместить Польша и страны Прибалтики.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, осуществляя поставки оружия и подготовку военных кадров. По словам министра, "западные инструкторы сотнями работают непосредственно на земле, показывают украинцам, как стреляет поставляемое оружие".