США осудили сожжение Корана в Швеции

В Госдепе выразили обеспокоенность правами мусульман в этой стране

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают сожжение Корана в Стокгольме, испытывают обеспокоенность по поводу прав мусульман в Швеции. Об этом заявил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Скажу, что мы действительно осуждаем это. Мы глубоко обеспокоены этим актом", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя сожжение Корана в Стокгольме. "Мы считаем, что это создает атмосферу страха, которая отразится на возможности мусульман и представителей других религиозных меньшинств свободно пользоваться своим правом на вероисповедание в Швеции", - отметил Миллер.

На просьбу уточнить, что именно осуждает вашингтонская администрация, Миллер ответил: "Сожжение Корана". "Да, мы считаем, что у людей есть право совершать эти акты и что вместе с тем они [упомянутые акты] заслуживают порицания", - пояснил дипломат.