29 июня, 18:23

США осудили сожжение Корана в Швеции

В Госдепе выразили обеспокоенность правами мусульман в этой стране

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают сожжение Корана в Стокгольме, испытывают обеспокоенность по поводу прав мусульман в Швеции. Об этом заявил в четверг на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Читайте также
Отзыв посла и туманные перспективы членства в НАТО. Последствия сожжения Корана в Швеции

"Скажу, что мы действительно осуждаем это. Мы глубоко обеспокоены этим актом", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя сожжение Корана в Стокгольме. "Мы считаем, что это создает атмосферу страха, которая отразится на возможности мусульман и представителей других религиозных меньшинств свободно пользоваться своим правом на вероисповедание в Швеции", - отметил Миллер.

На просьбу уточнить, что именно осуждает вашингтонская администрация, Миллер ответил: "Сожжение Корана". "Да, мы считаем, что у людей есть право совершать эти акты и что вместе с тем они [упомянутые акты] заслуживают порицания", - пояснил дипломат. 

Теги:
ШвецияСША
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация