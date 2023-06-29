Додик выкосил траву в Баня-Луке из-за бездействия служб

Президент Республики Сербской заявил, что "это последний раз", когда он делает эту работу

БЕЛГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик выкосил траву на зеленом участке посреди проезжей части в городе Баня-Луке, так как коммунальные службы не отреагировали на его замечания.

"Я уже связывался с ответственными [органами по вопросу того], чтобы этот участок был опрятен, чист и выкошен. Поскольку я считаю, что они комфортно отдыхают, я решил покосить все сам! Это последний раз, когда я делаю их работу", - написал Додик в четверг в Twitter под видеороликом, на котором он выкашивает заросшую территорию на севере Баня-Луки, расположенную между полосами встречного движения на участке автотрассы, идущей из Боснии и Герцеговины в Венгрию через Хорватию. При этом проезжающие мимо водители притормаживали и выражали свою поддержку, однако никто из них не присоединился к президенту, коммунальные службы также не прибыли на место.

После завершения работ Додик опубликовал две фотографии уже выкошенного участка. "Работа завершена", - заключил президент.