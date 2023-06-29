Зеленский обсудил с Пенсом нужды ВСУ

Президент Украины проинформировал бывшего вице-президента США о ситуации на поле боя, а также дал оценку недавним событиям в России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с бывшим вице-президентом США Майком Пенсом на встрече в Киеве потребности вооруженных сил страны в вооружении, а также предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщил офис главы государства.

"Он [Зеленский] подробно проинформировал экс-вице-президента Соединенных Штатов о ситуации на поле боя, поделился украинской оценкой недавних событий в РФ и о том, как они повлияют на безопасность в регионе. В связи с этим Владимир Зеленский отметил первоочередную важность продолжения и усиления оборонной помощи Украине со стороны партнеров, в частности, артиллерией и дальнобойным оружием. Глава государства отметил важность скорейшей подготовки украинских пилотов и предоставления Украине боевых самолетов F-16", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Отмечается, что Зеленский также заявил Пенсу, что западные партнеры на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, должны предоставить Киеву "определенность по поводу будущего членства" в альянсе.

В видео, которое опубликовано в Telegram-канале украинского президента, Пенс говорит, что американцы благодарны богу за "лидерство" Зеленского и стоят плечом к плечу с народом и руководством Украины.

Ранее телекомпания NBC сообщила, что Пенс первым из представителей Республиканской партии США, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны на выборах 2024 года, посетил Украину с момента объявления о вступлении в гонку. По информации канала, Пенс во время своего необъявленного визита не только встретился с Зеленским, но и посетил несколько украинских городов, в том числе Бучу и Ирпень.

До этого Пенс выступал за ускорение поставок военной помощи Украине и критиковал действующую администрацию демократа Джо Байдена за то, что она "проявляет медлительность" в поддержке Киева. При этом политик отмечал, что не считает кризис на Украине "территориальным спором", как назвал его ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис, который тоже добивается выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден сообщил, что намерен добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, в администрации которого Пенс занимал должность вице-президента, объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.