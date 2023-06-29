Zeit: в ФРГ инструкторы обучают солдат Украины защите от радиации и химических веществ

Бундесвер также предоставил Украине средства для деконтаминации местности, сообщила газета

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы ФРГ в настоящее проводят обучение украинских солдат мерам по защите от воздействия радиации, биологических и химических веществ. Об этом сообщила в четверг газета Die Zeit со ссылкой на представителя Минобороны Германии.

Обучение проходит в регионе Алльгой на юге ФРГ недалеко от города Кемптен, оно продлится три недели. Также Бундесвер предоставил Украине средства для деконтаминации местности, говорится в сообщении.

Бундесвер участвует в программе Европейского союза по обучению военных с Украины. На сегодняшний день в Германии прошли обучение 5 тыс. военнослужащих. Всего в этом и следующем году ЕС хочет обучить около 30 тыс. украинских солдат.

Власти ФРГ неоднократно говорили, что собираются оказывать Украине гуманитарную, финансовую и военную помощь "столько, сколько потребуется". К настоящему моменту Германия потратила на поддержку киевских властей €16,8 млрд с февраля 2022 года.