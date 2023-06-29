Запад готовится к долгому конфликту и обещает Киеву Фонд обороны. Ситуация вокруг Украины

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил в четверг, что два генерала и до 50 офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также до 20 наемников и советников уничтожены в результате удара 27 июня по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске.

Страны Запада призывают настраиваться на долгий конфликт на Украине, обещая Киеву всемерную поддержку.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

ВСУ продолжают попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102 районах.

Два генерала и до 50 офицеров ВСУ, а также порядка двадцати наемников и советников уничтожены 27 июня в результате удара по пункту временной дислокации украинских войск в Краматорске, продолжил Конашенков. Он отметил, что эти военнослужащие принимали участие в штабном совещании.

Всего за минувшие сутки ВС РФ уничтожили до 795 бойцов противника, сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Конфликт будет долгим

Евросоюз вынужден исходить из того, что конфликт на Украине будет длиться долго, и должен продолжать нынешний курс на поддержку Киева в военной, финансовой и гуманитарной сферах, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал мнение, что "Украина должна продолжать" воевать. "Военная помощь Украине должна быть рассчитана надолго. Мы должны помогать Украине во время войны и после войны. Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины", - добавил он.

Боррель также подчеркнул, что страны ЕС намерены удвоить помощь Киеву после недавних событий в России, хотя "понятия не имеют, что произошло и кто за этим стоит". "Все разведывательные службы ЕС сейчас анализируют последствия мятежа", - сказал он.

Американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в опубликованной в четверг статье высказал мнение, что Украине при нынешних темпах контрнаступления может потребоваться 117 лет, чтобы полностью вернуть утраченные в ходе кризиса территории. Херш со ссылкой на осведомленного чиновника отметил, что контрнаступление Киева практически не продвигается, ВСУ смогли занять лишь 2,5 кв. км.

Помощь Запада

Международные партнеры с февраля 2022 года выделили Украине около €170 млрд, сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики. Эта сумма включает в себя военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств, а также международных финансовых организаций. Согласно данным системы Ukraine Support Tracker, донорами Украины стали 40 стран, а также европейские институты, МВФ и Всемирный банк.

Так, Европейский союз выделил почти €62 млрд, помощь от США составила €71 млрд. В список стран-доноров также вошли Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия. От них Украина дополнительно получила €23 млрд. Еще почти €13 млрд предоставили международные финансовые организации.

"Половину выделенных средств составляет финансовая помощь, еще около 40% - военная помощь, остальное - гуманитарная поддержка, - отметили в министерстве. - Самую большую военную поддержку Украина получила от США - более €43 млрд".

Ожидания от саммита НАТО

Власти Украины ожидают, что касающиеся Киева решения саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, будут противоположностью будапештского меморандума, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Документ был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США, в соответствии с ним Киев ликвидировал свой ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали стране безопасность. По мнению Данилова, стабильность в мире невозможна без решения вопросов безопасности Украины.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала членство Украины в НАТО наиболее важной и срочной задачей, а присоединение страны к ЕС - второстепенной. Присутствие Украины в Североатлантическом альянсе, по ее мнению, важно и для страны, и для Европы. "Потому что в этом случае больше не было бы войн и это способствовало бы экономическому процветанию всего континента", - отметила политик.

Украину нужно принять в НАТО без обязательного выполнения ею плана действий по членству в альянсе, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. При этом он признал, что на саммите альянса в Вильнюсе этот вопрос вряд ли будет решен. Как отметил в свою очередь постпред Великобритании при НАТО Дэвид Куорри, на предстоящем саммите не намерены объявлять и о передаче Украине истребителей F-16.

Инфраструктурные провокации

От Украины исходит угроза инфраструктурных провокаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал эту угрозу постоянной, отметив, что "инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала это в полный рост". Отвечая на вопрос, видят ли в Москве риски провокаций на фоне объявленных Киевом учений на случай возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), Песков напомнил, что "совсем недавно там побывали представители МАГАТЭ, они там находятся". "Они видели ситуацию, и они зафиксировали те усилия, которые предпринимаются для обеспечения безопасности и стабильного функционирования станции. Это было признание МАГАТЭ", - подчеркнул Песков.