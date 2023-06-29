Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Украине ракет ATACMS

Пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер прокомментировал статью The Wall Street Journal, в которой говорилось, что американская администрация близка к одобрению поставок Киеву таких комплексов

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Никаких решений о передаче Украине американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS нет. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

"Я видел эту публикацию. Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS", - отметил представитель Пентагона.

Он комментировал статью в газете The Wall Street Journal, в которой говорилось, что администрация США близка к одобрению поставок Киеву комплексов ATACMS.

Райдер отказался уточнить, связана ли ситуация с возможными поставками Украине ATACMS с наличием или отсутствие этих вооружений на американских складах, переходом Пентагона на новые ракетные системы. По словам пресс-секретаря, решения о поставках Киеву вооружений принимаются, "отталкиваясь от самых неотложных потребностей Украины". "Опять-таки, по ATACMS мне объявлять нечего. Мы просто продолжим держать этот диалог открытым", - добавил Райдер.

По свидетельству The Wall Street Journal, вопрос о возможных поставках ATACMS ожидает решения на высоком уровне. По словам официальных лиц в США и Европе, Белый дом, который ранее был настроен скептически, пришел к выводу о необходимости поддержать Украину в конфликте в ближайшие недели.

Как отмечает издание, президент США Джо Байден ранее не подписал документ о передаче ATACMS Киеву отчасти из-за опасений американского правительства в связи с возможным использованием ракетных комплексов для нанесения ударов по территории России.