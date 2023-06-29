США заявили, что будут препятствовать развитию ракетной программы Ирана независимо от СВПД

В Госдепе подчеркнули, что ракетная программа республики "представляет серьезную угрозу региональной и международной безопасности"

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. США вместе с европейскими союзниками продолжат противодействовать развитию ракетной программы Ирана вне зависимости от действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Ему был задан вопрос относительно намерения стран ЕС сохранить санкции против ракетной программы республики, действие которых истекает 18 октября 2023 года в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231 о закреплении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года. "Мы не вносили изменений в санкционный режим в отношении Ирана", - отметил представитель Госдепа, подчеркнув, что ракетная программа республики "представляет серьезную угрозу региональной и международной безопасности".

"Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками в "евротройке" (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС) и Евросоюзе с тем, чтобы противостоять угрозе, которую представляет ракетная программа Ирана, вне зависимости от санкций ООН", - заявил Миллер. "Мы будем применять все инструменты, включая санкции и меры экспортного контроля, чтобы противодействовать дальнейшему развитию ракетной программы Ирана и предотвратить возможность поставок ракет и других технологий в другие страны", - подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что европейские дипломаты оповестили Иран о сохранении санкций против ракетной программы республики, действие которых истекает 18 октября. Продление действия антииранских ограничений станет первым значительным примером несоблюдения странами "евротройки" условий ядерной сделки, заявил агентству аналитик Вашингтонского института по Ближневосточной политике Генри Роум. Решение о сохранении санкций должно быть одобрено всеми 27 странами - членами ЕС, однако этот вопрос еще не обсуждался.

Переговоры по СВПД

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения ЕС объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении ИРИ, связанных с его ядерной программой. Однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.