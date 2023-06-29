Белый дом напомнил о визите Байдена на Украину в ответ на вопросы о состоянии его здоровья

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер при этом ушла от прямого ответа на вопрос, было ли принято решение отказаться от использования высоких трапов при посадке президента на борт самолетов в связи с тем, что он несколько раз оступался и спотыкался

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Белый дом отказался давать развернутые комментарии по поводу состояния здоровья президента США Джо Байдена, ограничившись указанием на его февральский визит в Киев как на показатель пребывания американского лидера в хорошей физической форме.

"Вы видите президента каждый день. Когда вы говорите о [его подвижности], президент всегда говорит: наблюдайте за мной. Давайте не будем забывать: он поехал в зону военных действий на Украине, сделал это невероятно эффективным способом. Мир видел его там, как он встречался с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. И, думаю, это было невероятно важно", - заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам. При этом она ушла от прямого ответа на вопрос о том, было ли принято решение отказаться от использования высоких трапов при посадке 80-летнего главы американской администрации на борт его самолетов в связи с тем, что он в недавнем прошлом несколько раз оступался, поднимаясь по таким устройствам, а также упал 1 июня на сцене в Академии ВВС США в штате Колорадо, споткнувшись.

Как ранее сообщил Белый дом, во вторник Байден использовал аппарат для лечения ночного апноэ, остановок дыхания во сне (СИПАП). Ночное апноэ - это нарушение дыхания, при котором человек во время сна перестает дышать на короткие периоды. Дыхание становится нерегулярным, с многократными остановками. Аппарат СИПАП подает в дыхательные пути воздух с постоянным давлением с целью улучшения их проходимости.

В опубликованном Белым домом в феврале медицинском отчете о состоянии здоровья главы государства говорится, что Байден ранее перенес несколько операций на носовых проходах и пазухах и большую часть своей жизни имел дело с заложенностью дыхательных путей. Жан-Пьер уточняла прежде, что у американского лидера время от времени случаются приступы кашля, у него была астма.