Суд в Греции решил выдать США болгарина, обвиняемого в продаже микросхем РФ

Он намерен обжаловать приговор в Верховном суде Греции

АФИНЫ, 29 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Салоник принял решение об экстрадиции в США 49-летнего болгарина, обвиняемого в продаже американских микросхем и других высокотехнологичных компонентов в Россию, болгарин намерен обжаловать приговор в Верховном суде Греции. Об этом сообщило в четверг Афинское Македонское агентство новостей (АNA-MPA).

По его словам, суд постановил, что 49-летний болгарин, обвиняемый в продаже в Россию американских высокотехнологичных компонентов через болгарскую "подставную компанию" в обход торговых ограничений, установленных американским правительством, подлежит экстрадиции в США. Обвиняемый подаст апелляцию в Верховный суд по гражданским и уголовным делам (Ареопаг) с просьбой пересмотреть его дело, а до тех пор останется под стражей.

Болгарин был арестован в начале декабря прошлого года греческими полицейскими в районе городка Сидирокастрон (область Сере), когда возвращался на родину после поездки в Салоники. Согласно ордеру на арест, этот человек обвиняется в "мошенничестве против правительства" и "отмывании денег", каждое из которых влечет за собой многолетнее тюремное заключение по американскому уголовному праву.

"Я приехал в Грецию на один день, и вдруг, при выезде за границу, меня арестовали, не знаю за что. На семь месяцев моя жизнь разрушена", - заявил мужчина во время слушаний в Апелляционном суде Салоник. Он отрицал какую-либо связь с выдвинутыми против него обвинениями и заявил, что работает в болгарской компании с июля 2018 года, а экспорт, в отношении которого возникли подозрения, был тремя годами ранее. "Я не являюсь владельцем компании и ни за что не отвечаю", - сказал он.

Ордер на арест

Окружной суд США (Западный округ Техаса) выдал ордер на его арест. Как описано в судебных документах, чувствительные высокотехнологичные компоненты, такие как микрочипы, системы автоматизации и другие гражданские промышленные приложения, были экспортированы из США в Болгарию, где они были переупакованы и отправлены через болгарскую компанию в Россию в нарушение торговых ограничений, введенных США. Получателями значатся две сотрудничающие между собой инжиниринговые компании, базирующиеся в Москве, при этом, среди прочего, имеется ссылка на контракт на экспорт материалов на 3 млн долларов, отмечает агентство.

Прокурор в своем ходатайстве, которое было принято судьями, утверждал, что имеется достаточно доказательств для удовлетворения американского запроса, сказав, что товар, который, согласно документам американского обвинения, был экспортирован, имеет "огромную ценность", а болгарская компания была "чисто виртуальной".