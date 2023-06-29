Посла Швеции в Багдаде вызвали в МИД Ирака в связи с сожжением Корана в Стокгольме

Министерство обратилось к шведскому правительству с призывом принять "необходимые меры, чтобы положить конец оскорблениям священного Корана", а также напомнило, что никакие "юридические обоснования и соображения свободы слова не оправдывают оскорбление религиозных святынь"

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Посол Швеции в Багдаде Джессика Свардстрём вызвана в четверг в МИД Ирака по поводу совершенного в Стокгольме акта публичного сожжения Корана. Об этом сообщило иракское внешнеполитическое ведомство на своей странице в Twitter.

Согласно сообщению, послу был выражен "решительный протест" в связи с произошедшим. Кроме того, ведомство обратилось к шведскому правительству с призывом принять "необходимые меры, чтобы положить конец оскорблениям священного Корана", а также напомнило, что никакие "юридические обоснования и соображения свободы слова не оправдывают оскорбление религиозных святынь".

Скандальная акция прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, в среду более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.