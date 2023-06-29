Ирак потребовал от Швеции выдачи иммигранта, совершившего акт сожжения Корана

Представитель иракского внешнеполитического ведомства Ахмед ас-Саххаф заявил, что этот человек должен предстать перед судом

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Власти Ирака требуют от правительства Швеции выдачи иракского иммигранта, совершившего в Стокгольме акт публичного сожжения священной книги мусульман. Об этом заявил в четверг представитель иракского внешнеполитического ведомства Ахмед ас-Саххаф.

"Человек, нанесший оскорбление священному Корану, является гражданином Ирака. Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством", - приводит слова ас-Саххафа информационное агентство INA.

В четверг посол Швеции в Багдаде Джессика Свардстрём была вызвана в МИД Ирака, где ей был выражен "решительный протест" в связи с произошедшим. В ведомстве подчеркнули, что никакие "юридические обоснования и соображения свободы слова не оправдывают оскорбление религиозных святынь".