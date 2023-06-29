29 июня, 19:31
Военная операция на Украине

Зеленский с президентом Гватемалы обсудили форматы саммита Украина - Латинская Америка

В частности, стороны обсудили поддержку Украины специалистами и техникой для разминирования

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи обсудили возможные форматы саммита Украина - Латинская Америка.

"Обсудили реализацию формулы мира, возможные форматы Саммита Украина - Латинская Америка и сотрудничество безопасности, в частности поддержку Украины специалистами и техникой для разминирования", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее 22 июня Зеленский в видеообращении к участникам 53-й сессии Генассамблеи (ГА) ОАГ предложил примкнуть к так называемой "формуле мира" - плану по урегулированию украинского кризиса, основанном на позициях Киева. 

Теги:
УкраинаГватемалаЗеленский, Владимир АлександровичДжамматтеи, АлехандроВоенная операция на Украине
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