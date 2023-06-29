Пентагон заявил, что попытка мятежа в РФ не сказалась на горячих линиях связи по Сирии

Как указали в военном ведомстве, эти линии связи остаются открытыми

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Попытка мятежа в России никак не отразилась на российско-американских горячих линиях связи в военной сфере по Сирии. Это подтвердил в четверг на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

"Нет, мне не известно ни о каком воздействии. Эти линии связи остаются открытыми. Так что здесь ничего нового нет", - сказал представитель американского военного ведомства, комментируя ситуацию вокруг каналов Пентагона с Министерством обороны России по Сирии.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ.