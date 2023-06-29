Вучич заявил, что Сербия рассчитывает на укрепление "исторического союза" с США

Президент Сербии поздравил посольство США в Белграде с Днем независимости США

БЕЛГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Белград привержен дальнейшему наращиванию сотрудничества с Вашингтоном и рассчитывает на укрепление "исторического союза". Об этом в четверг заявил президент Сербии Александар Вучич по случаю празднования в американском посольстве Дня независимости США.

"Сербия по-прежнему привержена миру, а также укреплению партнерства с США. Уверены, что наш старый исторический союз получит новый импульс в предстоящие годы, - написал сербский лидер в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) под совместным фото с американским послом в Белграде Кристофером Хиллом.

"Я поздравил посольство США в Белграде с Днем независимости США и отметил, что это подходящий повод для всех нас вспомнить универсальные ценности, вплетенные в Декларацию независимости, которые касаются равенства всех людей и их неотъемлемых прав на жизнь и свободу, - отметил Вучич. - В этих самых правах сегодня отказано нашим соотечественникам в Косове и Метохии, и я воспользовался этой возможностью, чтобы попросить США использовать свой несомненный авторитет, чтобы наши люди в Косове и Метохии могли жить достойной и мирной жизнью".

4 июля жители США отмечают главный национальный праздник - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу Соединенных Штатов от британского владычества. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение напечатать и распространить ее среди населения. Поэтому днем рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.