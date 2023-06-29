Тунис призвал международное сообщество положить конец инцидентам с сожжением Корана

В МИД североафриканской страны указали, что сожжение Корана возле мечети в Стокгольме является "вопиющей и преднамеренной провокацией против их чувств и оскорблением их убеждений"

РАБАТ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Туниса решительно осуждают акцию публичного сожжения Корана возле мечети в столице Швеции во время праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов). Об этом говорится в обнародованном в четверг коммюнике МИД североафриканской страны.

"Тунис решительно осуждает сожжение экземпляра Священного Корана экстремистом в шведском городе Стокгольме, совпавшее с празднованием праздника Ид аль-Адха мусульманами всего мира, что является вопиющей и преднамеренной провокацией против их чувств и оскорблением их убеждений", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Тунис выражает свое категорическое неприятие этого отвратительного преступления и гнусного поступка, который не имеет ничего общего со свободой мысли и выражения, противоречит общечеловеческим ценностям", - подчеркнули в МИД.

Тунис призвал "международное сообщество срочно вмешаться, чтобы положить конец распространению инцидентов с сожжением Корана, растущей исламофобии, а также привлечь к ответственности виновных". Правительство страны также подтвердило "необходимость отказа от насилия, ненависти и экстремизма и отстаивания ценностей умеренности, терпимости и мирного сосуществования между народами, которые закреплены в истинном исламе".

Акция в центре Стокгольма прошла с разрешения полиции Швеции в среду на площади Медборъярплатсен. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его.