США планируют поставить Чехии истребители-бомбардировщики F-35 и боеприпасы к ним

Сумма поставок составит до $5,62 млрд

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены поставить Чехии истребители-бомбардировщики F-35 и боеприпасы к ним на сумму до $5,62 млрд. Об этом сообщили в четверг Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

"Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Чехии самолетов F-35, боеприпасов и связанного оборудования на примерную сумму до $5,62 млрд", - говорится в сообщении.

Чехия запросила у США 24 истребителя. Американские ведомства считают, что продажа военных самолетов отвечает "целям внешней политики и национальной безопасности США, поскольку поможет укрепить безопасность НАТО".

Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение новых соглашений и их возможное блокирование.