Пентагон утверждает, что санкции США против министра обороны КНР не мешают контактам

Как сообщил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон не рассматривает возможность отмены односторонних санкций в отношении Ли Шанфу

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что американские санкции в отношении министра обороны Китая Ли Шанфу не являются препятствием для двустороннего диалога в военной сфере.

"Что касается комментариев насчет отмены санкций, дабы устранить препятствия связи. Вы слышали, как ранее министр [обороны США Ллойд] Остин говорил, что он может сейчас контактировать со своим китайским коллегой. Эти санкции не надо отменять для того, чтобы он контактировал с коллегой [из КНР]. С нашей точки зрения, нет препятствий для поддержания открытых линий связи", - заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Как сообщил 19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон не рассматривает возможность отмены односторонних санкций в отношении Ли Шанфу.

Как передало 19 мая агентство Блумберг со ссылкой на источники, Пекин отверг просьбу Остина о встрече с Ли Шанфу на полях международного форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла". Эта конференция прошла 2-4 июня в Сингапуре. Китай дал понять США, что встреча не состоится, пока против Ли Шанфу действуют американские санкции, говорилось в публикации. США применили санкции в отношении Ли Шанфу в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. В то время Ли Шанфу был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Минобороны страны он возглавил в марте. Президент США Джо Байден в конце мая сигнализировал о том, что возможность отмены этих рестрикций изучается Вашингтоном, однако впоследствии его высказывания были фактически опровергнуты его же подчиненными - другими должностными лицами американской администрации.