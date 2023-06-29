Посол США в Белграде призвал Сербию забыть прошлое и двигаться вперед

Кристофер Хилл уточнил, что Белград и Вашингтон "похожи на двух друзей, которые в какой-то момент разошлись, но теперь снова вместе", указав на то, что "один друг говорит о прошлом, а другой о будущем"

БЕЛГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Посол США в Белграде Кристофер Хилл обратился к президенту Сербии Александару Вучичу с призывом забыть о прошлом ради будущих поколений и двигаться вперед. Об этом американский дипломат заявил в ходе выступления в американском диппредставительстве по случаю празднования Дня независимости США.

"Отношения Сербии и США важны для всех, для всего региона. Когда мы построим их так, чтобы они были крепкими, это поможет странам забыть прошлое и двигаться вперед, все ради поколений наших детей и тех, кто придет после. Для них терпение - это концепция, и мы должны двигаться быстрее", - приводит слова Хилла агентство Tanjug. Он уточнил, что Белград и Вашингтон "похожи на двух друзей, которые в какой-то момент разошлись, но теперь снова вместе", указав на то, что "один друг говорит о прошлом, а другой о будущем".

Сербский президент в свою очередь подчеркивал, что Белград привержен дальнейшему наращиванию сотрудничества с Вашингтоном и рассчитывает на укрепление "исторического союза".

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной целью воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3 500 до 4 000 человек, ранения получили около 12,5 тыс., две трети из которых - гражданские жители. По сведениям сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из них 10-18 тыс. умерли.

Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами. По мнению сербского ученого Любиши Ракича, объемов обедненного урана, попавших на территорию балканских государств во время агрессии НАТО, хватило бы для создания 170 атомных бомб, подобных той, которую США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года.