Посольство США во Франции рекомендовало американцам избегать охваченных погромами районов

Граждан Соединенных Штатов также призвали учитывать перебои в работе общественного транспорта в связи с беспорядками

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Посольство США во Франции призвало своих граждан не посещать регионы республики, охваченные беспорядками, вспыхнувшими после убийства полицейским 17-летнего подростка в Нантере. Об этом говорится в сообщении дипмиссии.

"Американским гражданам следует избегать мест массового скопления людей и районов действия полиции, чтобы не оказаться в эпицентре насильственных действий", - отмечается в тексте.

Посольство также призывает граждан США учитывать перебои в работе общественного транспорта в связи с беспорядками.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель и Страсбург. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.