Украина получила от США и Финляндии грант на более чем $1,2 млрд

Эти средства пойдут на оплату труда госслужащих, педагогов, пенсии и другие выплаты, отметили в украинском Минфине

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Грант от США и Финляндии на более чем $1,2 млрд поступил в государственный бюджет Украины. Об этом сообщило министерство финансов страны.

"Сегодня в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $1,215 млрд через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Украина получила $1,2 млрд от Соединенных Штатов Америки и $15 млн от Финляндской Республики", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минфине добавили, что эти средства направят на оплату труда работников государственных органов и педагогов, пенсии и выплаты по отдельным программам государственной социальной поддержки.

"В настоящее время на Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму $16,5 млрд и €1,4 млрд (ссуды МБРР, кредиты МАР, гранты Целевого фонда многих доноров)", - добавили в ведомстве.

22 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела Украине очередной ежемесячный транш в €1,5 млрд в рамках рассчитанной на 2023 год программы общим объемом в €18 млрд. Эти деньги идут на покрытие текущих бюджетных расходов Киева.