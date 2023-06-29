Венгрия выступила против предложения Еврокомиссии выделить Украине €50 млрд

Политический советник и однофамилец премьер-министра страны Балаж Орбан назвал просьбу ЕК о дополнительных взносах в бюджет Евросоюза на период до 2027 года "шокирующей и непригодной для обсуждения"

БУДАПЕШТ, 29 июня. /ТАСС/. Венгрия не поддержит предложенные Еврокомиссией (ЕК) поправки в бюджет Евросоюза, предусматривающие оказание помощи Украине в течение ближайших четырех лет в размере €50 млрд. Об этом сообщил в четверг политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сопровождающий главу правительства Виктора Орбана на саммите ЕС в Брюсселе.

Выступая перед венгерскими журналистами в кулуарах совещания, он назвал просьбу Еврокомиссии о дополнительных взносах в бюджет ЕС на период до 2027 года "шокирующей и непригодной для обсуждения". Инициатива предусматривает общие пожертвования 27 стран сообщества на сумму около €100 млрд, из которых €50 млрд должны пойти на экономическое восстановление Украины. "Предложение Еврокомиссии неприемлемо, поскольку до сих пор нет ни одного документа, показывающего, на что именно были потрачены средства, ранее выделенные Европейским союзом на помощь Украине", - процитировало Балажа Орбана информационное агентство MTI.

Советник премьера отметил, что в инициативе Еврокомиссии есть еще несколько пунктов, с которыми не согласна не только Венгрия, но и Польша. Они касаются, в частности, выделения средств на расселение мигрантов в Европе и повышения зарплат чиновникам европейских институтов в Брюсселе. Будапешт и Варшава не поддержат новый "миграционный пакт" ЕС, заявил Балаж Орбан.

Кроме того, Венгрия возражает против дополнительных взносов в целях погашения процентов по кредитам, которые в свое время брал Евросоюз, чтобы пополнить свой фонд экономического восстановления после пандемии коронавируса. Венгрия пока не получила причитающиеся ей средства из этого фонда, и пока это не произойдет, "никаких дополнительных выплат ждать не следует", предупредил советник премьера.

Ранее в четверг эту позицию Венгрии изложил на саммите ЕС Виктор Орбан. Премьер-министр поинтересовался, как могло произойти, что Евросоюз "оказался на грани банкротства" и куда делись деньги из бюджета.