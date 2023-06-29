Эксперт: США осознают, что не могут следить за поставляемым Киеву оружием

По словам основателя ресурса The Grayzone Макса Блюменталя, Соединенные Штаты понимают, что проводят "эскалацию прокси-войны против крупнейшей ядерной державы в мире"

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена отдает себе отчет в том, что не способна отслеживать судьбу вооружений, которые она поставляет киевским властям. Об этом в четверг на заседании Совета Безопасности ООН заявил американский журналист, основатель ресурса The Grayzone Макс Блюменталь.

"Несмотря на то, что администрация Байдена обещала отслеживать поставляемое ей оружие, утечка информации по линии Госдепартамента в декабре прошлого года указывала на то, что "активные боевые действия между российскими и украинскими силами создают обстановку, в которой стандартные меры по верификации порой непрактичны или невозможны", - сказал он.

"Администрация Байдена не только знает, что не может отслеживать вооружения, которые она поставляет на Украину, она также осознает, что проводит эскалацию прокси-войны против крупнейшей ядерной державы в мире", - указал Блюменталь.

В феврале заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на слушаниях в американском Конгрессе заявил о вере Пентагона в то, что Украина использует по назначению поставляемое ей оружие, но настаивает на прозрачности поставок из-за коррупции в стране.