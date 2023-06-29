МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

В ведомстве отметили, что Тегеран "счел молчание и отсутствие реакции со стороны шведского правительства фактором, поощряющим нарушение одного из базовых принципов прав человека"

ДУБАЙ, 29 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Швеции, чтобы выразить протест в связи с акцией с сожжением Корана, прошедшей накануне в Стокгольме.

Как отмечается в заявлении ведомства, опубликованном в четверг на его сайте, Тегеран "счел молчание и отсутствие реакции со стороны шведского правительства фактором, поощряющим нарушение одного из базовых принципов прав человека". Министерство подчеркнуло, что организаторы публичных акций, заключающихся в оскорблении исламских святынь, провоцируют ненависть и насилие, а также злоупотребляют правом на свободу слова.