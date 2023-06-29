Макрон посетил концерт Элтона Джона в среду во время беспорядков

Фото президента Франции и его супруги с исполнителем опубликовал в Twitter оппозиционный политик Жан-Филипп Танги, выразив недоумение из-за поступка главы государства

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в разгар беспорядков в столичных пригородах посетил в среду концерт Элтона Джона в Париже. Фотографию французского лидера и его супруги Брижит Макрон вместе с артистом опубликовал на своей странице в Twitter депутат парламента от оппозиционной партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги.

Парламентарий выразил недоумение в связи с тем, что Макрон отправился на концерт "в период, когда Франция охвачена беспорядками" после убийства полицейским 17-летнего подростка.

В свою очередь депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал этот поход президента на концерт "безответственным".

Как отмечает журнал Valeurs Actuelles, Елисейский дворец не подтвердил и не опроверг информацию о присутствии президента на мероприятии.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель и Страсбург. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения.