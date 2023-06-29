29 июня, 20:58
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Блинкен: Азербайджан и Армения должны еще проделать сложную работу на переговорах о мире

Госсекретарь США высоко оценил дальнейший прогресс на пути к "общей цели"

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Азербайджану и Армении еще предстоит проделать сложную работу на переговорах о мире. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, подводя итоги нового раунда встреч глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтоне.

"Я высоко оцениваю дальнейший прогресс на пути к этой общей цели, заключающейся в выработке [мирного] соглашения, в том числе договоренности по некоторым дополнительным статьям, а также углубление понимания позиций [сторон] по остающимся вопросам. И осознание того, что проделать еще нужно трудную работу, чтобы попытаться достичь окончательной договоренности", - сказал глава внешнеполитического ведомства США. 

Теги:
АзербайджанАрменияСШАСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаБлинкен, Энтони
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