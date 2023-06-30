Претендент на пост президента США Майк Пенс выступил против отправки войск на Украину

При этом политик считает, что Вашингтон "слишком медленно" поставляет вооружения Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты не должны отправлять свои войска на Украину, однако Вашингтону следует ускорить оказание военной помощи Киеву.

"Мы никогда не должны отправлять американские войска на Украину", - сказал он в четверг в интервью телеканалу NBC по итогам визита в Киев.

В то же время Пенс высказал мнение, что администрация президента Джо Байдена слишком медленно поставляет вооружения Киеву. "Администрация Байдена предоставляет вооружения украинцам слишком медленно, я услышал об этом на встречах с представителями властей сегодня", - добавил он.

Пенс в четверг посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был уже второй его визит на Украину с февраля 2022 года. Пенс значительно отстает от бывшего президента США Дональда Трампа в опросах о том, кто должен баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии в 2024 году.