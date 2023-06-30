29 июня, 21:09
Военная операция на Украине

Претендент на пост президента США Майк Пенс выступил против отправки войск на Украину

При этом политик считает, что Вашингтон "слишком медленно" поставляет вооружения Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты не должны отправлять свои войска на Украину, однако Вашингтону следует ускорить оказание военной помощи Киеву.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы никогда не должны отправлять американские войска на Украину", - сказал он в четверг в интервью телеканалу NBC по итогам визита в Киев.

В то же время Пенс высказал мнение, что администрация президента Джо Байдена слишком медленно поставляет вооружения Киеву. "Администрация Байдена предоставляет вооружения украинцам слишком медленно, я услышал об этом на встречах с представителями властей сегодня", - добавил он.

Пенс в четверг посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был уже второй его визит на Украину с февраля 2022 года. Пенс значительно отстает от бывшего президента США Дональда Трампа в опросах о том, кто должен баллотироваться на пост главы государства от Республиканской партии в 2024 году. 

Теги:
УкраинаСШАПенс, Майкл (Майк)Военная операция на Украине
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