Вице-премьер Италии не увидел перспектив начала мирных переговоров по Украине

Антонио Таяни отметил резкие заявления со стороны Москвы и Киева

РИМ, 30 июня. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что "не видит на горизонте" начала мирных переговоров для урегулирования ситуации на Украине.

"Я не вижу на горизонте начала мирных переговоров, потому что как со стороны украинцев, так и со стороны русских звучат резкие заявления", - сказал он в четверг в эфире телепередачи на канале Rete-4. По мнению Таяни, подобные переговоры могли бы начаться с конкретных вещей, таких как "сохранение открытыми коридоров, по которым киевское зерно может поступать в Африку, и создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС".

Власти Италии полагают, что условия для заключения мира должен определять Киев. В марте 2022 года парламент республики одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Было выпущено шесть межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Таяни заявлял, что итальянские власти оказали Киеву военную поддержку на сумму порядка €1,5 млрд.