Баку и Ереван достигли договоренности по некоторым статьям проекта мирного договора

Отмечена необходимость продолжения работы по некоторым ключевым вопросам, сообщила пресс-служба азербайджанского МИД

БАКУ, 30 июня. /ТАСС/. Азербайджан и Армения достигли договоренности по еще некоторым статьям проекта "Соглашения о мире и построении межгосударственных отношений". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба азербайджанского МИД по итогам очередного раунда переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена.

"В переговорах министров и их команд по проекту двустороннего "Соглашения о мире и построении межгосударственных отношений" достигнут дополнительный прогресс. Достигнута договоренность по дополнительным статьям проекта соглашения и сделан шаг к взаимопониманию по проекту соглашения", - говорится в сообщении. В то же время, подчеркивается в информации, отмечена необходимость продолжения работы по некоторым ключевым вопросам.

"Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией", - отмечается в сообщении.

Очередной раунд переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне проходил 27-29 июня. Ранее Байрамов и Мирзоян встречались в Вашингтоне в начале мая.