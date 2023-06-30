Зеленский не намерен посещать саммит НАТО при отсутствии решений о членстве Киева

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква указал на случаи Финляндии и Швеции, которые подали заявку в 2022 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО 11-12 июля в Вильнюсе, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины. Об этом заявил агентству Reuters замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны проявлять или проявят недостаток мужества", - сказал Жовква. Он также добавил, что у президента "нет повода и времени ехать, если на саммите в Вильнюсе не будет результата".

Жовква также указал на случаи Финляндии и Швеции, которые подали заявку на членство в прошлом году. "Когда Финляндия и Швеция подали заявку на членство в прошлом году, сразу в июне прошлого года союзники ответили на заявку, <...> пригласив их в члены НАТО", - сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. Столтенберг также говорил, что на саммите альянса в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок Киеву. Зеленский заявлял, что отсутствие приглашения Киеву вступить в НАТО на саммите станет демотиватором для вооруженных сил страны, хотя полностью демотивировать Украину подобным невозможно.