Байден неразборчиво ответил на вопрос о том, знал ли заранее о мятеже Пригожина

Телеканал CNN ранее сообщал, что американская разведка располагала информацией о планах мятежа

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден неразборчиво ответил на вопрос о том, знал ли он заранее о подготовке основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным вооруженного мятежа.

"Я не могу сказать этого, Эдит (журналистка Эдит Уилсон, беседовавшая с Байденом - прим. ТАСС)", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC в четверг. После этого он запнулся и продолжил, добавив: "Мы знали об этом заранее". Из-за запинки было не ясно, имел ли Байден в виду, что США знали о мятеже заранее или же что он не может сказать журналистке, что США знали об этом. Журналистка не стала уточнять, о чем именно идет речь.

Ранее телеканал CNN сообщал, что американская разведка располагала информацией о планах мятежа.

Кроме того, на вопрос о том, считает ли Байден, что экс-президент США Дональд Трамп мог бы предупредить Россию о подготовке мятежа, если бы занимал пост главы государства, он ответил: "О Боже, я не знаю. Я не думаю об этом часто". При этом Байден отметил, что с самого начала своего президентского срока "был сконцентрирован на том, чтобы удержать вместе НАТО", поскольку полагает, что российское руководство "считает возможным расколоть Запад".

"Одна из целей [президента Россс] Путина - расколоть Запад, и он сделал это. У нас были настоящие проблемы", - утверждал Байден. "Но нам удалось все удержать и справиться, концентрируясь на том, чтобы крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны не увенчалось успехом", - отметил президент США. "По этой причине мы продолжаем оказывать Украине значительную поддержку", - заключил Байден.