29 июня, 22:08,
обновлено 29 июня, 22:10
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Байден неразборчиво ответил на вопрос о том, знал ли заранее о мятеже Пригожина

AP Photo/ Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

Телеканал CNN ранее сообщал, что американская разведка располагала информацией о планах мятежа

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден неразборчиво ответил на вопрос о том, знал ли он заранее о подготовке основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным вооруженного мятежа.

Читайте также
Что известно о попытке Пригожина организовать военный мятеж

"Я не могу сказать этого, Эдит (журналистка Эдит Уилсон, беседовавшая с Байденом - прим. ТАСС)", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC в четверг. После этого он запнулся и продолжил, добавив: "Мы знали об этом заранее". Из-за запинки было не ясно, имел ли Байден в виду, что США знали о мятеже заранее или же что он не может сказать журналистке, что США знали об этом. Журналистка не стала уточнять, о чем именно идет речь.

Ранее телеканал CNN сообщал, что американская разведка располагала информацией о планах мятежа.

Кроме того, на вопрос о том, считает ли Байден, что экс-президент США Дональд Трамп мог бы предупредить Россию о подготовке мятежа, если бы занимал пост главы государства, он ответил: "О Боже, я не знаю. Я не думаю об этом часто". При этом Байден отметил, что с самого начала своего президентского срока "был сконцентрирован на том, чтобы удержать вместе НАТО", поскольку полагает, что российское руководство "считает возможным расколоть Запад".

"Одна из целей [президента Россс] Путина - расколоть Запад, и он сделал это. У нас были настоящие проблемы", - утверждал Байден. "Но нам удалось все удержать и справиться, концентрируясь на том, чтобы крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны не увенчалось успехом", - отметил президент США. "По этой причине мы продолжаем оказывать Украине значительную поддержку", - заключил Байден. 

Теги:
СШАРоссияБайден, ДжоПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация