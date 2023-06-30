Пентагон подтвердил, что в Южную Корею отправят способную нести ядерное оружие подлодку

Пресс-секретарь военного ведомства Патрик Райдер не уточнил, будут ли на ее борту находиться ядерные боеголовки

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты направят в Республику Корея атомную подлодку (АПЛ) класса Ohio, способную нести ядерное вооружение, но не уточняют, будут ли находиться на ее борту ядерные боеголовки. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

Его спросили, будет ли АПЛ типа Ohio находиться в водах Республики Кореи на постоянной основе, или она зайдет в них на короткое время. "В первую очередь, я не буду вдаваться в [планы] по будущему развертыванию [подлодки], его сроки и тому подобные вопросы. Как я понимаю, в какой-то момент в будущем, как вы сказали, американская АПЛ класса Ohio посетит Южную Корею с отчетным визитом", - ответил генерал.

У него уточнили, будет ли АПЛ нести на борту ядерное оружие. "Это атомная подводная лодка с баллистическими ракетами. Я не собираюсь вдаваться в подробности вооружения конкретных систем, но эта подводная лодка способна нести ядерное оружие", - заключил Райдер.

Ранее в четверг агентство Yonhap сообщило, что США намерены направить подводную лодку с ядерным вооружением в Республику Корея в "ближайшем будущем" впервые за несколько десятилетий. 27 июня о подобных планах сообщала газета The Wall Street Journal. Согласно ее данным, США намерены отправить в Южную Корею "впервые за 40 лет свою крупнейшую" подводную лодку с ядерным вооружением.