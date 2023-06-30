29 июня, 22:36

CNN: спецпредставителя США по Ирану проверяют на предмет обращения с секретными бумаги

По информации телеканала, расследование в отношении Роберта Мэлли ведут в Госдепартаменте

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли был временно отстранен от должности по подозрению в ненадлежащем обращении с секретными бумагами. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источников, расследование в отношении Мэлли ведется в Госдепартаменте. Какое-то время после начала проверки Мэлли продолжал выполнять свои обязанности, хотя и лишился доступа к секретным документам. В четверг его отправили в неоплачиваемый отпуск, сказал телеканалу неназванный американский чиновник.

Мэлли подтвердил эту информацию. "Я рассчитываю, что расследование завершится благополучно и скоро", - сообщил он CNN.

Сейчас обязанности Мэлли временно исполняет Абрам Пейли, сообщил телеканалу руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. 

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