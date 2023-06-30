СМИ: Будапешт и Варшава блокируют решение саммита ЕС о миграции

Агентство Adnkronos со ссылкой на два европейских дипломатических источника передает, что другие европейские лидеры пытаются найти формулировку, которая могла бы их устроить

РИМ, 30 июня. /ТАСС/. Польша и Венгрия блокируют решения саммита глав государств и правительств ЕС в Брюсселе по теме миграции. Об этом в пятницу сообщило агентство Adnkronos со ссылкой на два европейских дипломатических источника.

По их данным, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которые выступают против обязательного участия всех стран ЕС в программах расселения мигрантов по территории сообщества, что в Брюсселе называют "принципом солидарности", блокируют пункты, касающиеся проблем миграции. Другие европейские лидеры пытаются найти формулировку, которая могла бы их устроить, пишет агентство.

Саммита ЕС, который начался в четверг и завершится в пятницу в Брюсселе, - попытка вооруженного мятежа в России, военный конфликт на Украине и оказание ей военной помощи, а также отношения с Китаем и регулирование миграции из Азии и Африки.