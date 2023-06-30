30 июня, 00:08
Военная операция на Украине

Трамп заявил, что настало время добиваться мира на Украине

Бывший президент США считает, что самая важная вещь, которую Вашингтону необходимо делать прямо сейчас, - свести Москву и Киев вместе для разрешения конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Момент для установления мира на Украине настал, Соединенные Штаты должны уже сейчас начать способствовать мирному урегулированию, выступив в роли посредника. Такое мнение выразил в опубликованном в четверг интервью агентству Reuters бывший президент США Дональд Трамп.

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"Полагаю, что самая важная вещь, которую США необходимо делать прямо сейчас, - свести Россию и Украину вместе для установления мира, - сказал он. - Настало время это сделать".

Бывший глава американской администрации в своих публичных выступлениях неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года, смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине, однако не раскрывал своего видения пути достижения мира в этом конфликте. 

Теги:
УкраинаСШАТрамп, ДональдВоенная операция на Украине
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