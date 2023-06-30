ЕС продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь столько, сколько понадобится

Лидеры стран ЕС также договорились оперативно рассмотреть вклад сообщества в предоставление гарантий безопасности Украине

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Евросоюз продолжит оказывать Киеву финансовую и военную помощь столько, сколько понадобится. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС, распространенном в ночь на пятницу по итогам первого дня встречи.

"Евросоюз будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько потребуется", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что "Евросовет подтверждает готовность ЕС оказывать устойчивую военную поддержку Украине столько, сколько потребуется, в частности через Миссию военной помощи ЕС и Европейский фонд мира". "Евросовет оценил ход поставок и совместной закупки одного миллиона артиллерийских боеприпасов и ракет для Украины. Подчеркивается важность постоянных усилий государств-членов по содействию удовлетворению насущных военных и оборонных потребностей Украины без ущерба для специфики политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", - говорится в нем.

Лидеры ЕС также заявили, что "Евросоюз и его государства-члены активизируют свои дипломатические усилия и продолжат сотрудничество с Украиной и другими странами, чтобы обеспечить максимально широкую международную поддержку ключевых принципов и целей формулы мира Украины, в том числе через предстоящий глобальный саммит мира". "Любая инициатива по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине должна основываться на полном уважении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ", - говорится в документе.

Гарантии безопасности

Лидеры стран ЕС договорились оперативно рассмотреть вклад сообщества в предоставление гарантий безопасности Украине. "Евросоюз и государства-члены готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет Украине защищать себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять усилиям по дестабилизации. В связи с этим они быстро рассмотрят формы такого вклада", - отмечается в нем.

Как подчеркивается в документе, "эти обязательства будут приняты при полном соблюдении политики безопасности и обороны некоторых государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств - членов" Евросоюза. "Евросовет продолжит заниматься этим вопросом", - говорится в заявлении саммита ЕС.

Ранее газета Financial Times сообщила, что группа стран Евросоюза во главе с Францией работает над проектом декларации о "обязательствах по безопасности" для Украины со стороны сообщества. По данным издания, текст декларации вызывал споры, а ее авторы решили внести в него необходимость "принимать во внимание политику в сфере безопасности и обороны ряда стран объединения". Это является отсылкой к нейтральному статусу некоторых государств ЕС. В частности, этот проект документа вызвал возражения со стороны нейтральных Австрии, Ирландии и Мальты, которые хотят конкретного пояснения "обязательств по безопасности" перед Киевом.

Замороженные активы

Также лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины. "Евросовет подвел итоги работы, проделанной в отношении замороженных активов России, и предлагает совету, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, а также по согласованию с партнерами", - отмечается в нем.

Лидеры стран ЕС на каждом саммите обсуждают возможность использования замороженных активов РФ для восстановления Украины после конфликта, однако не могут найти правовую базу для этого, а также расходятся во мнениях о том, как действовать. Как сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС, некоторые европейские страны хотят, чтобы Еврокомиссия отложила свои предложения по использованию российских активов. Крупные государства-члены, включая Германию, не хотят торопиться. Они опасаются, что радикальное предложение может поколебать веру в безопасность активов, хранящихся иностранными государствами в Европе, утверждает Financial Times.

Еврокомиссия заявляла, что изучает возможность управления российскими активами для получения прибыли, которая может быть использована для Украины, при этом гарантируя, что базовые активы в конечном итоге могут быть возвращены России, утверждает Financial Times. Однако это все еще сопряжено с юридической опасностью и риском того, что активы потеряют свою стоимость и их придется возмещать за счет европейских налогоплательщиков, подчеркивает газета.

Еврокомиссия с прошлого года неоднократно заявляла, что существующее европейское законодательство не допускает конфискации замороженных в результате односторонних рестрикций ЕС иностранных активов и передачу их другому лицу или государству. В то же время с лета прошлого года ЕК развернула интенсивную работу по изменению европейских норм, чтобы сделать конфискацию таких средств законной.

По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около €200 млрд активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств.