Politico: в США активизировались обсуждения о предоставлении ВСУ кассетных боеприпасов

По данным издания, окончательное решение не принято, однако сейчас Вашингтон ближе к тому, чтобы санкционировать поставки, чем за все время с начала конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. В американской администрации активизировались обсуждения о возможности поставок Украине кассетных боеприпасов. Об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их сведениям, окончательное решение принято не было, однако сейчас Вашингтон ближе к тому, чтобы санкционировать поставки, чем за все время с начала конфликта на Украине, так как считает, что это поможет проведению контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

22 июня заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что кассетные боеприпасы могли бы повлиять на ситуацию на поле боя и были бы полезны ВСУ, особенно в борьбе "против закрепившихся российских позиций". 26 июня журнал Foreign Policy сообщил, что вопрос предоставления Киеву кассетных боеприпасов становится все более острым из-за износа поставленных Западом артиллерийских орудий и истощения запасов снарядов.

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.