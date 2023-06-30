Трамп считает, что Украина по условиям мира может сохранить, "что заслужила"

Reuters не поясняет, что имеет в виду бывший президент США под этими словами

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Украина по итогам урегулирования конфликта может сохранить то, "что заслужила".

"Я думаю, что у них было бы право сохранить многое из того, что они заслужили, и я думаю, что Россия согласится на это. Нужен правильный посредник или переговорщик, а такого у нас сейчас нет", - сказал он 29 июня в телефонном интервью агентству Reuters.

В интервью часть слов Трампа приводится в прямой речи, а часть в косвенной. Пояснений, что Трамп имел в виду по словами "то, что заслужила", в тексте нет.

При этом Reuters, не цитируя экс-президента прямо, добавляет, что "Трамп не исключил, что киевским властям придется уступить некоторую территорию России". В тексте не уточняется, о каких именно территориях идет речь. Он добавил, что все будет "предметом переговоров".

Трамп ранее неоднократно заявлял, что урегулировал бы конфликт на Украине в течение 24 часов, если бы был президентом, однако не рассказывал, на каких условиях.

С 23 по 27 сентября прошлого года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября российский лидер подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.