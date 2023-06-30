AFP: БПЛА нанесли удар по базе в Ливии, где могли находиться бойцы ЧВК "Вагнер"

Агентство со ссылкой на источник передает, что никто не пострадал

ТАСС, 30 июня. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в ночь с четверга на пятницу нанесли удар по авиабазе на востоке Ливии, где, предположительно, находились бойцы ЧВК "Вагнер". Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник.

"[Беспилотники] неизвестного происхождения нанесли удар по авиабазе Аль-Харруба, расположенной в 150 км к юго-востоку от (города - прим. ТАСС) Бенгази на востоке страны, где могли располагаться бойцы ЧВК "Вагнер", - сказал он.

По информации источника, никто не пострадал.