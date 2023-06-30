СМИ: число задержанных в ходе беспорядков во Франции возросло до 421

По данным телеканала BFM, погромы и столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов продолжаются в разных городах

ТАСС, 30 июня. Число задержанных во время беспорядков в ночь на пятницу во Франции, вызванных убийством полицейским 17-летнего подростка, выросло до 421. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в окружении главы МВД Жеральда Дарманена.

Среди них 242 человека задержаны в регионе Иль-де-Франс, передает телеканал.

Ситуация в Нантере остается напряженной, столкновения продолжаются.

Ранее сообщалось о 328 задержанных.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза, Лион, Марсель, Страсбург, Лилль и Дижон. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. полицейских. В некоторых городах страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты.